"Аэрофлот" предложил менять условия перевозки пассажира без его согласия

Компания "Аэрофлот" может внедрить новый тариф, позволяющий авиаперевозчикам самостоятельно менять место пассажира в самолете и переносить рейсы.

Компания "Аэрофлот" может внедрить новый тариф, позволяющий авиаперевозчикам самостоятельно менять место пассажира в самолете и переносить рейсы.

Письмо с предложением уже было направлено на рассмотрение главе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну. Изменения могут быть внесены в Воздушный кодекс и авиационные правила, передают "Ведомости" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Внедрение новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость авиабилета на два процента. "Аэрофлот" предлагает позволить авиакомпаниям менять дату, рейс, маршрут и класс обслуживания в самолете без предварительного согласия пассажира.

В случае прихода уведомления об отсутствии мест на рейсе за две недели до вылета авиакомпания не будет выплачивать компенсацию пассажиру. В остальных случаях она предусмотрена. Предельная сумма выплаты составляет 30 тысяч рублей.