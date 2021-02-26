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7:43   26 Февраля 2021
Общество

"Аэрофлот" предложил менять условия перевозки пассажира без его согласия

"Аэрофлот" предложил менять условия перевозки пассажира без его согласия

Компания "Аэрофлот" может внедрить новый тариф, позволяющий авиаперевозчикам самостоятельно менять место пассажира в самолете и переносить рейсы. 

Письмо с предложением уже было направлено на рассмотрение главе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну. Изменения могут быть внесены в Воздушный кодекс и авиационные правила, передают "Ведомости" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Внедрение новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость авиабилета на два процента. "Аэрофлот" предлагает позволить авиакомпаниям менять дату, рейс, маршрут и класс обслуживания в самолете без предварительного согласия пассажира.

В случае прихода уведомления об отсутствии мест на рейсе за две недели до вылета авиакомпания не будет выплачивать компенсацию пассажиру. В остальных случаях она предусмотрена. Предельная сумма выплаты составляет 30 тысяч рублей.

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#аэрофлот #самолет #авиаперевозки

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