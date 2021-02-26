Физик Семенов заявило невозможности отремонтировать корпус МКС

Отремонтировать корпус МКС невозможно, так как станция выработала свой временной ресурс и металл не подлежит восстановлению.

Отремонтировать корпус МКС невозможно, так как станция выработала свой временной ресурс и металл не подлежит восстановлению.

Международная космическая станция, запущенная в космос в 1998 году, изначально была рассчитана на 15 лет службы. Сейчас в металлической обшивке станции может быть больше шести трещин, а в будущем их число может возрасти из-за регулярных механических нагрузок и перепадов температуры, рассказал "Известиям" заведующий кафедрой физической электроники и технологии СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Александр Семенов.

Восстановить корпус можно только одним путем — переплавить. Только так металлу можно вернуть его свойства. Новые трещины будут появляться и дальше, это неизбежно при таком износе металла. Таким образом, замене подлежит весь корпус аварийного модуля МКС, а это невозможно, заявил Семенов.