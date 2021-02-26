Ряд регионов Сибири ожидает весеннее потепление в марте

Аномальный холод пойдет на спад и сменится весенним потеплением. В каких регионах ждать погодных перемен, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальный холод пойдет на спад и сменится весенним потеплением. В каких регионах ждать погодных перемен, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода начнет удивлять сибиряков уже в первые дни марта. На смену аномальным холодам придет потепление. Это касается жителей Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, рассказал Вильфанд в разговоре с ТАСС.

"Там настоящая "холодина" сейчас – ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит – температура будет выше нормы на восемь-десять градусов. Весна будет прослеживаться явно", – прокомментировал эксперт.

В указанных регионах температура ночью будет составлять от -8 до -15 градусов. Днем ожидается повышение до -5 градусов. Пока в регионах столбик термометра держится ниже нормы на 12 градусов.