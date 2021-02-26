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5:55   26 Февраля 2021
Общество

Роспотребнадзор: число случаев с COVID-19 в РФ сократилось в три раза

Роспотребнадзор: число случаев с COVID-19 в РФ сократилось в три раза

Количество регистрируемых случаев инфицирования коронавирусом сократилось в три раза за минувшую неделю. Кроме того, уменьшилось число бессимптомно больных.

Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзор Наталья Пшеничная. По ее словам, россияне стали болеть коронавирусом меньше.

В Роспотребнадзоре отметили, что Россия сейчас находится на стадии стабилизации эпидемиологической ситуации. В настоящий момент индекс распространения вируса в 90% случаев меньше единицы.

Кроме того, число новых случаев заражения коронавирусом в мире также идет на спад. За неделю было зарегистрировано 2,4 миллиона случаев, это на 11% меньше показателей прошлых двух недель.

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#роспотребнадзор #коронавирус #COVID-19

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