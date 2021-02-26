Владельцев ипотечных кредитов предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники научились наживаться на ипотечных взносах россиян. Схему аферистов раскрыл юрист Анатолий Миронов.

Мошенники научились наживаться на ипотечных взносах россиян. Схему аферистов раскрыл юрист Анатолий Миронов.

Заемщиков, по словам юриста, мошенники заставляют производить оплату по ипотеке, подсовывая другие реквизиты. Они объясняют это изменившимися требованиями банка или нововведениями в законодательстве.

"Мошенникам может быть известна сумма платежа или срок платежа по ипотечному кредиту. Такая осведомленность ни в коем случае не подтверждает то, что звонят из банка. Банки никогда не звонят клиентам с просьбами осуществить платеж по иным реквизитам", — подчеркнул Миронов в беседе с агентством "Прайм".

Юрист порекомендовал сразу прекращать телефонный разговор, если речь заходит о новых реквизитах для внесения платежей. Стоит также позвонить в банк, чтобы сообщить о действиях мошенников.