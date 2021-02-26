Жители Сан-Марино начали вакцинироваться "Спутником V"

Власти Сан-Марино начали процесс вакцинации населения российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил глава ведомства здравоохранения республики.

Власти Сан-Марино начали процесс вакцинации населения российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил глава ведомства здравоохранения республики.

Первые 25 прививок получат медики, работающие с инфицированными. Как сообщил секретарь по вопросам здравоохранения социальной безопасности Роберто Чаватта, первая партия препарата была доставлена 23 февраля.

Он подчеркнул, что вакцинация проводится в добровольном порядке. Требование привиться от коронавируса не будет применено к находящимся в Сан-Марино итальянцам. Они должны вакцинироваться в Италии.