Заявление ЕС о статусе Крыма сочли глупым на полуострове

Отказ Евросоюза признать российский статус Республики Крым глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина назвала "глупым заявлением".

Отказ Евросоюза признать российский статус Республики Крым глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина назвала "глупым заявлением".

Гридчина считает, что действия ЕС нелогичны, так как никто из представителей союза даже никогда не был на полуострове и не общался с крымчанами, передает РИА Новости.

"В ЕС только и могут, что на протяжении семи лет говорить одно и то же заученное годами. Как говорится в пословице, в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь", — сказала Гридчина.

Глава украинской общины Крыма отметила, что Европе стоило бы обратить внимание на непрекращаемое нарушение прав человека, которое происходит в западных странах. Так Гридчина ответила на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который отказался признать полуостров частью России.