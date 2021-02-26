4:22 26 Февраля 2021Общество
Вильфанд рассказал о мартовской погоде в европейской части России
Погода в европейской части России в первый месяц весны будет переменчивой, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Погода в европейской части России в первый месяц весны будет переменчивой, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Значительное потепление и достаточно крепкие морозы будут сменять друг друга на протяжении всего марта, уточнил синоптик.
"Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до пяти-десяти градусов тепла, и понижение до 10-15 градусов мороза будет", — объяснил метеоролог.
Со слов Вильфанда, среднемесячные показатели температуры в марте не сильно будут отличаться от нормы, а большое обилие снега указывает на холодное начало весны.