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4:22   26 Февраля 2021
Общество

Вильфанд рассказал о мартовской погоде в европейской части России

Вильфанд рассказал о мартовской погоде в европейской части России

Погода в европейской части России в первый месяц весны будет переменчивой, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Значительное потепление и достаточно крепкие морозы будут сменять друг друга на протяжении всего марта, уточнил синоптик.

"Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до пяти-десяти градусов тепла, и понижение до 10-15 градусов мороза будет", — объяснил метеоролог.

Со слов Вильфанда, среднемесячные показатели температуры в марте не сильно будут отличаться от нормы, а большое обилие снега указывает на холодное начало весны.

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