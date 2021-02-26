Юрист Михеева перечислила варианты увольнения без двухнедельной отработки

Расторгнуть трудовой договор одним днем могут и работодатели, и сотрудники. Как это происходит, объяснила юрист Ирина Михеева.

Расторгнуть трудовой договор одним днем могут и работодатели, и сотрудники. Как это происходит, объяснила юрист Ирина Михеева.

Работодатель может уволить своего подчиненного за грубое нарушения трудовых обязанностей, несоответствие занимаемой должности, неоднократный отказ от выполнения задач, другие действия, которые влекут за собой утрату доверия. По закону бывшему сотруднику нужно выплатить все суммы в день увольнения, объяснила юрист "Прайму".

Если увольняется сотрудник по своей инициативе, он должен отработать две недели. Но существуют способы, когда это не требуется. Среди них зачисление в учебное заведение, выход на пенсию, проблемы со здоровьем, нарушение работодателем норм трудового права, уход за родственником-инвалидом. Находясь в отпуске, человек может написать заявление об уходе. Если отдых длится две недели, то возвращаться на работу уже не придется, заключила Михеева.