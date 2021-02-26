Немецкий политолог назвал "близорукой" позицию Киева по "СП-2"
Украина напрасно пытается противостоять строительству "Северного потока — 2". Эта позиция Киева является ошибочной, считает немецкий политолог Александр Рар.
Киеву, как отметил Рар, должно быть стыдно. Евросоюз привлекает Украину в свое энергетическое пространство, а она пытается спровоцировать конфликты с Россией, чтобы остановить возведение газопровода, когда новое руководство США пытается договориться с Европой.
"Пытаться опять спровоцировать какие-то скандалы, конфликты с Россией, чтобы на последних метрах уже остановить "Северный поток — 2" в союзе с Польшей, когда Америка эту ситуацию уже не поддерживает, — это просто близоруко", — подчеркнул политолог в эфире телеканала "Россия-1".
Евросоюз, по словам Рара, надеется, что Украина будет надежным посредником для транзита газа в страны ЕС. В Европе также хотят, чтобы Киев выстраивал конструктивные контакты с Москвой.