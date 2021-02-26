Зеленский признал коррумпированной судебную систему Украины

Судебная система Украины доказала свою непригодность и коррумпированность. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Судебная система Украины доказала свою непригодность и коррумпированность. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В ходе совещания с представителями украинского правительства и парламента Зеленский сообщил, что жители страны не доверяют судам, так как эта ветвь власти является коррумпированной и шаткой. В пресс-службе украинского лидера отметили, что реформирование судов всех уровней может вернуть доверие местных жителей.

Зеленский заявил, что государство должно обеспечивать защиту прав каждого гражданина. Повлиять на это позволит планируемая в правительстве судебная реформа, которая станет шагом на пути евроинтеграции Украины.