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3:06   26 Февраля 2021
Политика

Зеленский признал коррумпированной судебную систему Украины

Зеленский признал коррумпированной судебную систему Украины

Судебная система Украины доказала свою непригодность и коррумпированность. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В ходе совещания с представителями украинского правительства и парламента Зеленский сообщил, что жители страны не доверяют судам, так как эта ветвь власти является коррумпированной и шаткой. В пресс-службе украинского лидера отметили, что реформирование судов всех уровней может вернуть доверие местных жителей.

Зеленский заявил, что государство должно обеспечивать защиту прав каждого гражданина. Повлиять на это позволит планируемая в правительстве судебная реформа, которая станет шагом на пути евроинтеграции Украины.

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#украина #реформа #зеленский #судебная власть

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