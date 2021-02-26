Минобороны испытает глубоководный беспилотник "Аврора"

Министерство обороны Российской Федерации запустит государственные испытания глубоководного аппарата "Аврора". Об этом сообщил генерал-майор Андрей Гончаров.

Министерство обороны Российской Федерации запустит государственные испытания глубоководного аппарата "Аврора". Об этом сообщил генерал-майор Андрей Гончаров.

Малогабаритный аппарат "Аврора" пройдет государственные испытания, чтобы в дальнейшем поступить на снабжение армии России. Об этом рассказал изданию "Красная звезда" начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

"После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний "Авроры" с целью принятия на снабжение", — сказал генерал-майор.

Глубоководный беспилотник может действовать в любых водах Мирового океана и способен выполнять свою задачу на глубине до тысячи метров. Аппарат, способный работать в автономном режиме до шести часов, можно оснастить дополнительным оборудованием.