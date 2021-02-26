Власти Москвы допустили смягчение ограничений для пожилых граждан

Обязательные ограничения из-за коронавируса для москвичей старше 65 лет могут изменить на рекомендательные. Такую возможность допустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обязательные ограничения из-за коронавируса для москвичей старше 65 лет могут изменить на рекомендательные. Такую возможность допустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Люди пожилого возраста и обладатели хронических заболеваний больше остальных рискуют заразиться коронавирусом. Болезнь у таких пациентов чаще протекает в тяжелой форме и может дать осложнения. В связи с этим власти Москвы делают все возможное, чтобы защитить здоровье таких граждан, заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

Однако сейчас в столице наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. В скором будущем обязательные ограничения могут получить рекомендательный характер, чтобы люди принимали решение о своем здоровье самостоятельно. Собянин надеется, что пожилые москвичи и дальше будут активно вакцинироваться от коронавируса.