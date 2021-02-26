Танк Т-14 "Армата" станет мобильным командным пунктом

Благодаря уникальной автоматической системе управления, новые российские танки Т-14 "Армата" станут мобильными командными пунктами.

Благодаря уникальной автоматической системе управления, новые российские танки Т-14 "Армата" станут мобильными командными пунктами.

Командиры подразделений будут иметь возможность получить управление над другими боевыми машинами в режиме реального времени. Такое стало возможно благодаря автоматизированной системе управления танка "Армата".

Средства радиоэлектронной борьбы Т-14 способны защищать ключевые позиции и технику от авианалетов и противотанкового оружия противника, а при необходимости "Армата" поддержать БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки 2А82-1М.

Командующий ротой или батальоном на встроенном в Т-14 мониторе сможет увидеть вражеские позиции, технику, состояние и даже количество боезапаса машин. Чтобы дать новую боевую задачу технике, командир должен просто указать место или цель нажав несколько клавиш.