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2:22   26 Февраля 2021
Армия

Танк Т-14 "Армата" станет мобильным командным пунктом

Танк Т-14 "Армата" станет мобильным командным пунктом

Благодаря уникальной автоматической системе управления, новые российские танки Т-14 "Армата" станут мобильными командными пунктами.

Командиры подразделений будут иметь возможность получить управление над другими боевыми машинами в режиме реального времени. Такое стало возможно благодаря автоматизированной системе управления танка "Армата".

Средства радиоэлектронной борьбы Т-14 способны защищать ключевые позиции и технику от авианалетов и противотанкового оружия противника, а при необходимости "Армата" поддержать БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки 2А82-1М.

Командующий ротой или батальоном на встроенном в Т-14 мониторе сможет увидеть вражеские позиции, технику, состояние и даже количество боезапаса машин. Чтобы дать новую боевую задачу технике, командир должен просто указать место или цель нажав несколько клавиш.

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#россия #армия #Т-14 "Армата"

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