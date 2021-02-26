Елизавета II порекомендовала своим подданным сделать прививки от COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II сравнила пандемию коронавируса с чумой и битвой, в которой участвуют все жители Земли.

Королева Великобритании Елизавета II сравнила пандемию коронавируса с чумой и битвой, в которой участвуют все жители Земли.

Ее Величество вместе с супругом принцем Филиппом привились от COVID-19 в начале года. Елизавета призналась, что это было "совсем не больно" и "вполне безвредно", передает ТАСС.

"Получив вакцину, вы испытываете чувство защищенности, что, с моей точки зрения, очень важно. Кроме того, полагаю, что для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это очевидно сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других", — заявила королева.

Она призвала всех своих подданных последовать ее примеру и пройти вакцинацию. Обычно информацию о состоянии здоровья суверена и проведенных медицинских процедурах не разглашают, но в этом случае Елизавета II настояла сделать исключение.