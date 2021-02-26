Бразилия объявила о новом этапе пандемии коронавируса в стране

"Бразильский" штамм коронавирусной инфекции распространяется быстрее, чем первоначальный, что привело страну к новому этапу пандемии.

"Бразильский" штамм коронавирусной инфекции распространяется быстрее, чем первоначальный, что привело страну к новому этапу пандемии.

Новый штамм вируса в три раза заразнее, чем предыдущий. Новый этап пандемии создает много неудобств для управленцев на местах, заявил глава Минздрава Бразилии Эдуарду Пазуэллу.

Новый, более агрессивный и заразный вид инфекции уже стал частью повседневной жизни бразильцев во многих регионах страны. Его поведение невозможно предсказать из-за переменчивых климатических, социальных, бытовых, культурных факторов, указал министр.

Бразилия, где первое заражение было подтверждено 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии по числу заболевших.