Российский журналист Смирнов рассказал о стойкости Владимира Путина

Президенту РФ Владимиру Путину нередко приходится опаздывать на мероприятия из-за срочных вопросов, которые требуют решения, рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Президенту РФ Владимиру Путину нередко приходится опаздывать на мероприятия из-за срочных вопросов, которые требуют решения, рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Журналист занимается освещением деятельности президента России. Он не понаслышке знает, насколько тяжелой бывает работа у главы государства. Смирнов признался, что корреспонденты кремлевского пула часто сталкиваются со словом "задержка".

"Первый вопрос встречающему журналистов после приземления самолета в командировке: задержка есть? Варианты ответа могут быть разные", — отметил журналист в своих социальных сетях.

Корреспондент объяснил, что встречи с президентом могут переноситься по внезапным обстоятельствам. Иногда глава государства в назначенное время только вылетает, в другой раз мероприятие начнется только через несколько часов.

Однажды Владимир Путин задержался на два часа перед гала-матчем Ночной хоккейной лиги в Сочи. Как оказалось, в этот момент министр обороны Сергей Шойгу докладывал Путину об операции в Сирии. Сам президент шутит, что он никогда не опаздывает.

"Когда я прихожу, все начинается", — цитирует журналист президента.

Смирнов добавил, что бывали и другие срочные ситуации. Однако лидер страны никогда не сворачивает программу визита и проходит ее до конца.