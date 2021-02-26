ЕС объявил персоной нон грата постоянного представителя Венесуэлы

Европейский союз объявил постоянного представителя Венесуэлы при сообществе персоной нон грата. Такое действие стало ответом на аналогичный шаг Каракаса.

Европейский союз объявил постоянного представителя Венесуэлы при сообществе персоной нон грата. Такое действие стало ответом на аналогичный шаг Каракаса.

Решение было принято по инициативе верховного представителя ЕС Жозепа Борреля. Евросоюз не согласился с решением Каракаса объявить главу миссии ЕС в Венесуэле персоной нон грата.

Власти Венесуэлы приняли соответствующее решение в ответ на введенные санкции. Министр иностранных дел страны заявлял, что у дипломата Исабели Брильанте Педросу есть 72 часа, чтобы покинуть территорию государства.