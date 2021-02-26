Министр безопасности ЦАР выразил благодарность российским инструкторам

Министр безопасности ЦАР Анри Ванзе Лингисара провел пресс-конференцию для российских инструкторов из "Содружества офицеров за международную безопасность".

Министр безопасности ЦАР Анри Ванзе Лингисара провел пресс-конференцию для российских инструкторов из "Содружества офицеров за международную безопасность".

На встрече министр поблагодарил специалистов из РФ за содействие в освобождении города Бозум от боевиков, пишет Федеральное агентство новостей. Лингисара отметил бесценный вклад РФ в обучение правительственных сил и формирование боеспособной армии ЦАР. Благодаря поддержке российской стороны ЦАР теперь может самостоятельно бороться с террористическими угрозами, подчеркнул министр.

Гендиректор "Содружества офицеров за международную безопасность" Александр Иванов в ходе мероприятия отметил, что представители РФ приехали в республику по официальному приглашению, в соответствии с регламентом Совета Безопасности ООН.