Псаки не смогла произнести с первого раза название американского минздрава

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в очередной раз попала в неловкую ситуацию во время разговора с журналистами. На этот раз она не смогла выговорить название минздрава.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в очередной раз попала в неловкую ситуацию во время разговора с журналистами. На этот раз она не смогла выговорить название минздрава.

Казусная ситуация произошла на брифинге о работе временного центра для размещения детей-нелегалов. Джен Псаки попыталась несколько раз произнести название Министерства здравоохранения и социальных служб США. На третий раз пресс-секретарь решила обойтись просто аббревиатурой.

Выйдя из неловкой ситуации, Псаки добавила, что дети находятся в самом центре при минздраве по несколько дней, затем им подбирают временные семьи. Из-за погоды и коронавирусных ограничений процесс затягивается.