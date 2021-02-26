Смысл введенных на днях украинским президентом Владимиром Зеленским санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратников с родственниками, заключается в том, что США переводят Украину «на ручное управление».

Смысл введенных на днях украинским президентом Владимиром Зеленским санкций против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратников с родственниками, заключается в том, что США переводят Украину «на ручное управление».

Такое мнение в материале для газеты «Взгляд» высказывает журналист Глеб Простаков, по словам которого Зеленский жесткими экономическими санкциями против ряда украинских граждан дает понять, что игры кончились.

Введенные против членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» ограничительные меры предполагают блокировку активов, запрет на проведение транзакций и приостановку действия лицензий на пользование недрами. Таким образом целью этих санкций было лишение самой популярной украинской партии экономической базы.

«Почему Зеленский пошел на этот шаг? – рассуждает журналист. — Сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что может. Несмотря на растущий рейтинг ОПЗЖ, эта партия показала свою абсолютную несостоятельно «в полевых условиях».

Несмотря на серьезную поддержку электората, ОПЗЖ оказалась не в состоянии вывести своих сторонников на акции протеста или как-то иначе показать важность происходящего. Представители партии реагировали на давление властей лишь вялыми выступлениями в Раде, и угрозами объявления импичмента Зеленскому. Но этим они никого не напугали и даже не заставили власти задуматься о последствиях своих действий.

«Партия телевизора без телевизора бессильна – это и показал Зеленский, закрыв каналы одним росчерком пера, — делает вывод Простаков. — Во-вторых, прессинг оппозиции, безусловно, инспирирован из Вашингтона, как подтверждение слов администрации Байдена о более жестком подходе в отношении к России».

Закрытие трех оппозиционных телеканалов и санкции против ОПЗЖ, по мнению автора, стали своеобразной «ответкой» США, которым пришлось отступить в вопросе блокировки газопровода «Северный поток – 2».

Еще одной причиной произошедшего стало то, что Зеленский изначально не являлся самостоятельной фигурой, и сейчас он выполняет указания Вашингтона.

«Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить отношения с другими олигархами, но уже на партнерской основе, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит на то, чтобы вести сколько-нибудь самостоятельную политическую игру, — напоминает журналист. — А, если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США».

Кстати, подобный поворот может повлечь за собой угрозу для всего олигархического украинского уклада, считает Простаков.

За шесть последних лет интеграция американцев в институты власти Украины достигла такого уровня, что необходимость в посредниках отпала – граждане США и их ставленники уже работают в украинском правительстве, Министерстве обороны, Службе безопасности Украины и государственных компаниях Представители США ведут активную деятельность в украинских регионах, при этом в стране работает множество НКО, которые по любому вопросу предоставляют Вашингтону любую аналитику, которая больше похожа на доносы.

На содержание всего этого колониального аппарата Соединенным Штатам приходится тратить серьезные средства, но Вашингтон компенсирует эти расходы за счет самой колонии, то есть за все платят украинские граждане. А в дальнейшем американский бизнес будет все смелее заходить на Украину, и, не встречая почти никакого сопротивления, захватывать вотчины местных олигархов – энергетику, машиностроение, металлургию.

«На Украине полностью ликвидируют внутреннее сопротивление, зачистив любые очаги недовольства. Не будет ни девочек из "Тик-Тока", недовольных засильем украинского языка там, где его сроду не было, ни разглагольствующих в социальных сетях блогеров – закон о медиа подведет черту и под этим неприятным для администрации Зеленского явлением», — прогнозирует Простаков.

Уже в ближайшие месяцы и годы США многократно увеличат свое присутствие в военной и коммерческой отраслях Украины, заключает автор материала. А ответ на вопрос о возможности большой войны, по его словам, будет получен позже.