Выход Украины из международных договоров о воздушном пространстве, заключенных в рамках СНГ, подтверждает готовность оккупационной хунты к боевым действиям и в Донбассе, и в Приднестровье.

Выход Украины из международных договоров о воздушном пространстве, заключенных в рамках Содружества независимых государств (СНГ), подтверждает готовность оккупационной хунты к боевым действиям и в Донбассе, и в Приднестровье.

Такое мнение высказал военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, по словам которого, установленная Киевом бесполетная зона представляет собой «профилактику» от действий российских ВКС на случай возможной атаки против размещенных в Приднестровье миротворцев.

«После прихода к власти (президента Молдавии Майи) Санду был поднят вопрос о восстановлении аэродрома в Тирасполе. Он так и не был решен. Время упущено, но выход все же есть, — напомнил Леонков, — Теперь помощь ПМР напрямую будет связана с освобождением Одессы, в ходе освободительной операции по всей Украине».

Дипломатических решений, по словам эксперта, больше не осталось, также, как в сложившейся ситуации не осталось и простых решений. Показать великодержавность можно словами, но доказать ее можно только делами, заключил Алексей Леонков.

Напомним, ранее пресс-служба президента Украины сообщила о выходе страны из международных договоров по воздушному пространству, которые были заключены в рамках СНГ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Речь, как отмечалось, идет о подписанном 25 декабря 1991 года 12-ю бывшими советскими республиками (всеми, кроме стран Балтии) соглашении об использовании воздушного пространства и о гражданской авиации.

Страны-подписанты – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина – договорились рассматривать небо друг над другом как единое воздушное пространство. Также участники соглашения создали Совет по авиации и использованию единого воздушного пространства, и Межгосударственный авиационный комитет, выполняющий решения Совета.

Помимо расторжения этого соглашения, Украина также в одностороннем порядке выходит из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного в Ташкенте 15 мая 1992 года, в рамках которого стороны договорились предоставлять Вооруженным силам СНГ свое воздушное пространство, а также не предпринимать действий, которые могут помешать или осложнить деятельность ВС Содружества.