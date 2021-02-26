Сатановский: в Армении опять начинается буза

Армянский премьер-министр Никол Пашинян, отругиваясь от тех, кто критикует его действия во время недавнего конфликта в Карабахе, спровоцировал очередное осложнение в стране.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян, отругиваясь от тех, кто критикует его действия во время недавнего конфликта в Карабахе, спровоцировал очередное осложнение в стране.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя обострение ситуации в Ереване.

«Опять в Армении намечается буза. Сказал Пашинян глупость про российские "Искандеры", отругиваясь от критиков его действий в ходе недавнего конфликта в Карабахе. Высмеял его первый заместитель НГШ (начальника Генштаба ВС). Уволил он его. Армия предложила правительству пойти в отставку. Тогда уволил он уже самого НГШ Армении», — кратко рассказывает политолог.

При чем, по ироничному замечанию Сатановского, Пашинян выбрал, кончено, самое удачное время, чтобы обезглавить собственную армию.

Это особенно забавно, если вспомнить, что армянский премьер, сам в свое время пришел к власти в результате госпереворота. Но в четверг, 25 февраля, Пашинян заявил об опасности военного путча в Армении, и призвал своих сторонников выходить на улицы. Как отмечает эксперт, подобное поведение является типичным для популистов, случайно занесенных толпой на руководящий пост в государстве, за что нужно благодарить вечных организаторов подобных акций на мировой арене – американцев.

«Корреспонденты один за другим названивают, требуют объяснить, чем все это кончится и предсказать судьбу Николы Пашиняна. Хрен им. Про это говорить, что-то конкретное предсказывая, удел клинических болванов или жуликов. Ни тем, ни этим выступать автор ни при каких условиях не готов», — добавил политолог.

К тому же, заключил Сатановский, по язвительному совету Черчилля, для репутации полезно «предсказывать» прошлое, а не будущее.