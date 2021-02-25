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23:18   25 Февраля 2021
Политика

Российская дипмиссия покинула КНДР на дрезине

Российская дипмиссия покинула КНДР на дрезине

Дипломатические представители РФ в КНДР вернулись на родину, толкая дрезину. Причиной стали ограничения железнодорожного сообщения.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы жизни. Так, из-за ограничений сообщения сотрудникам российского посольства в КНДР пришлось было выехать из страны на самодельной дрезине, сообщил МИД РФ.

"Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, пеший переход на российскую сторону", — сообщили представители министерства.

Всего "путешественников" было восемь. Третий секретарь посольства в КНДР Владислав Сорокин толкал несамоходную дрезину почти километр.

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