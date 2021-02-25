Навального лишили статуса "узник совести" из-за высказываний о мигрантах

Пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные как Лексус и Вован, пообщались с членами Amnesty International от имени директора штабов ФБК (признан иноагентом в РФ).

Пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные как Лексус и Вован, пообщались с членами Amnesty International от имени директора штабов ФБК (признан иноагентом в РФ).

Видеоролик с пранком вышел на YouTube-канале Вована и Лексуса. Один из блогеров от имени Леонила Волкова принял участие в конференции с генеральным секретарем организации Джулией Верхаар, директором по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и замдиректором по Европе и Центральной Азии Денисом Кривошеевым.

Стразерс заявила, что присвоение Навальному статуса "узник совести" было поспешным решением. Она призналась, что руководство Amnesty International не проанализировало в полной мере все высказывания основателя штаба. Официально вернуть свой статус Навальный уже не сможет, пишет Федеральное агентство новостей.

Изначально присвоение соответствующего статуса было сделано для повышения интереса к делу. Беседа пранкеров с международной правозащитной организацией доказала, что западная общественность делает громкие заявления в отношении Алексея Навального лишь для следования политическому курсу и антироссийской направленности со своей стороны.