Вблизи офиса "Оппозиционной платформы — За жизнь" прошли обыски и задержания

В офис "Оппозиционной платформы — За жизнь" в Киеве с обыском пришли сотрудники СБУ и полицейские, рассказал СМИ нардеп Илья Кива.

В офис "Оппозиционной платформы — За жизнь" в Киеве с обыском пришли сотрудники СБУ и полицейские, рассказал СМИ нардеп Илья Кива.

Представители правоохранительных органов проводят обыски и задержания вблизи офиса "Оппозиционной платформы — За жизнь" в Киеве, заявил нардеп Илья Кива.

Со слов политика, полицейские задержали девять охранников из агентства «Шторм». Во время прямого эфира на телеканале "Россия-1" Кива охарактеризовал инцидент как "агония режима, который проиграл, предал государство и его народ". Полицейские обыскали автобус, что находился рядом с офисом партии Виктора Медведчука, под предлогом участия авто в хулиганских действиях. Сейчас сотрудники "Оппозиционной платформы — За жизнь" ожидают прибытия адвокатов и оперативно-следственной группы.

Кива полагает, что все происходящее является запугиванием и провокацией власти Украины пытаются таким образом оказать давление на партию.