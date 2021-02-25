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22:35   25 Февраля 2021
Политика

Вблизи офиса "Оппозиционной платформы — За жизнь" прошли обыски и задержания

Вблизи офиса "Оппозиционной платформы — За жизнь" прошли обыски и задержания

В офис "Оппозиционной платформы — За жизнь" в Киеве с обыском пришли сотрудники СБУ и полицейские, рассказал СМИ нардеп Илья Кива.

Представители правоохранительных органов проводят обыски и задержания вблизи офиса "Оппозиционной платформы — За жизнь" в Киеве, заявил нардеп Илья Кива.

Со слов политика, полицейские задержали девять охранников из агентства «Шторм». Во время прямого эфира на телеканале "Россия-1" Кива охарактеризовал инцидент как "агония режима, который проиграл, предал государство и его народ". Полицейские обыскали автобус, что находился рядом с офисом партии Виктора Медведчука, под предлогом участия авто в хулиганских действиях. Сейчас сотрудники "Оппозиционной платформы — За жизнь" ожидают прибытия адвокатов и оперативно-следственной группы.

Кива полагает, что все происходящее является запугиванием и провокацией власти Украины пытаются таким образом оказать давление на партию.

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#украина #обыски #аресты #Илья Кива #"Оппозиционная платформа — За жизнь"

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