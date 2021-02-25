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21:32   25 Февраля 2021
Общество

Более 421 тысячи новых случаев с COVID-19 зафиксировано в мире за сутки

Более 421 тысячи новых случаев с COVID-19 зафиксировано в мире за сутки

Количество зараженных коронавирусом за 24 часа преодолело отметку в 421 тысячу человек в мире. Число летальных исходов возросло более чем на 10,5 тысячи случаев.

Общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире составляет около 113 миллионов человек. При этом около 2,5 миллиона скончались от вируса, сообщили в ВОЗ.

Больше всего случаев с COVID-19 зарегистрировано в США — 28,9 миллиона и более полумиллиона смертей от вируса. Однако за минувшие сутки примерно 41% заражений приходится на регион Европы.

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#заражение #пандемия #коронавирус

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