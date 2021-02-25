Угрозы Волкова в адрес судей могут попасть под статью 280 УК РФ
Менеджер штабов Алексея Навального Леонид Волков мог озвучить призыв к экстремистской деятельности. За счет этого он рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.
11 февраля 2021 года в эфире программы "Россия будущего" Волков в ходе обсуждения санкций против России заявил, что причастные к якобы незаконному осуждению "мирных протестующих" судьи будут найдены и "замочены в сортире".
Что в действительности скрывается за этим высказыванием, неизвестно. При этом ясно, что речь идет о прямой угрозе в сторону представителей судебной системы.
Такие заявления могут содержать признаки нарушения ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", сообщает "Полит Эксперт". Эта статья также предполагает ответственность за заявления в сети Интернет. Таким образом, Волков может понести наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать конкретные должности на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В то же время "оппозиционер" остается неуязвимым перед правоохранительной системой РФ в силу своего пребывания на территории другого государства.