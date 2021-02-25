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21:16   25 Февраля 2021
Происшествия

Шесть человек погибли под завалами золотодобывающей шахты в Индонезии

Шесть человек погибли под завалами золотодобывающей шахты в Индонезии

Сотрудники спасательных служб продолжают искать пропавшего без вести горняка, который может находиться под завалами рухнувшей шахты.

Шесть человек погибли после того, как в Индонезии на острове Сулавеси произошел обвал нелегальной шахты, где добывали золото. Во время ЧП внутри нее находились 23 человека. Одного из них до сих пор ищут спасатели.

По имеющимся данным, причиной обрушения могла стать подвижность и хрупкость почвы, на которой находилась шахта. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб смогли извлечь из-под завалов 16 выживших. Также они обнаружили шесть трупов — двоих мужчин и четырех женщин. Одного человека продолжают искать.

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#чп #шахта #индонезия

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