Гости программы "Время покажет" вступились за оскандалившегося Жерара Депардье

Обвинения начинающей артистки в сторону известного французского актера Жерара Депардье обсудили в эфире программы "Время покажет".

Обвинения начинающей артистки в сторону известного французского актера Жерара Депардье обсудили в эфире программы "Время покажет".

Молодая актриса утверждает, что инциденты с изнасилованием и сексуальными домогательствами произошли летом 2018 года в собственном доме звезды в Париже. По словам девушки, она была достаточно хорошо знакома с Депардье — он помогал артистке начать карьеру в кино.

Как сообщает французские СМИ со ссылкой на источники в судебной системе, дело было возбуждено и прекращено в июне 2019 года за отсутствием состава преступления. Сам Депардье опровергает все обвинения со стороны девушки. Однако "пострадавшая" снова обратилась в правоохранительные органы и добилась пересмотра дела.

Секс-скандал с участием Жерара Депардье обсудили в новом выпуске программы "Время покажет" на Первом канале. Гости студии заступились за звезду кино и сошлись во мнении, что обвинения в домогательствах стали новой "технологией хайпа".

Писатель и радиоведущий Михаил Шахназаров отметил, что девушка сама вернулась к актеру после якобы первого инцидента, а следовательно, это нельзя расценивать как изнасилование - "потерпевшая" просто хочет денег. Член общественной палаты РФ Никита Данюк утверждает, что начинающая актриса с помощью грязного скандала с Депардье просто пытается прославиться.