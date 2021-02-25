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20:59   25 Февраля 2021
Армия

Опубликовано видео с учений российских минометчиков в Краснодарском крае

Опубликовано видео с учений российских минометчиков в Краснодарском крае

Российские минометчики подавили огневые позиции условного врага в ходе тактико-специальных учений в Краснодарском крае.

На полигоне Раевский в Краснодарском крае прошли военные тактико-специальные учения минометных десантных подразделений. Участниками была уничтожена живая сила условного противника, а также техника и пункты управления.

Командир минометного расчета гвардии Алексей Зеленский заявил, что в составе минометного взвода были проведены стрельбы с миномета 2Б14-1 калибра 82 мм, дымовой и осколочно-фугасной миной. По его словам, в итоге было уничтожено множество намеченных целей.

В учениях также принимали участие минометные подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.

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#учения #краснодарский край #стрельбы #минометчики

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