Опубликовано видео с учений российских минометчиков в Краснодарском крае

Российские минометчики подавили огневые позиции условного врага в ходе тактико-специальных учений в Краснодарском крае.

Российские минометчики подавили огневые позиции условного врага в ходе тактико-специальных учений в Краснодарском крае.

На полигоне Раевский в Краснодарском крае прошли военные тактико-специальные учения минометных десантных подразделений. Участниками была уничтожена живая сила условного противника, а также техника и пункты управления.

Командир минометного расчета гвардии Алексей Зеленский заявил, что в составе минометного взвода были проведены стрельбы с миномета 2Б14-1 калибра 82 мм, дымовой и осколочно-фугасной миной. По его словам, в итоге было уничтожено множество намеченных целей.

В учениях также принимали участие минометные подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.