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20:46   25 Февраля 2021
Политика

ВСУ получили от Минобороны Латвии семь бронированных автомобилей

ВСУ получили от Минобороны Латвии семь бронированных автомобилей

Министерство обороны Латвии передало вооруженным силам Украины семь медицинских бронированных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Латвию за помощь. Он подчеркнул, что благодаря усилиям латвийских партнеров военно-медицинская служба ВСУ значительно усилена. Данные автомобили обязательно будут использоваться подразделениями ВС Украины, в том числе в Донбассе.

"Благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы", — отметил Таран.

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс во время церемонии передачи медицинских автомобилей уверил, что Рига настроена продолжить оказывать решительную поддержку евроатлантическим устремлениям Украины.

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#украина #латвия #всу

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