ВСУ получили от Минобороны Латвии семь бронированных автомобилей

Министерство обороны Латвии передало вооруженным силам Украины семь медицинских бронированных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Министерство обороны Латвии передало вооруженным силам Украины семь медицинских бронированных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Латвию за помощь. Он подчеркнул, что благодаря усилиям латвийских партнеров военно-медицинская служба ВСУ значительно усилена. Данные автомобили обязательно будут использоваться подразделениями ВС Украины, в том числе в Донбассе.

"Благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы", — отметил Таран.

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс во время церемонии передачи медицинских автомобилей уверил, что Рига настроена продолжить оказывать решительную поддержку евроатлантическим устремлениям Украины.