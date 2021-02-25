США анонсировали «разворот курса» из-за России в СПЧ ООН

Энтони Блинкен поразил ООН новой политикой Соединенных Штатов.

Швейцарская газета Le Temps сообщает, что глава российского МИД Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен устроили настоящую перепалку в ходе 46-й сессии Совета по правам человека ООН. Если американцы вновь станут членами СПЧ, такие напряженные дебаты между двумя сверхдержавами станут нормой.

Соединенные Штаты являются образцом для подражания в области защиты прав человека. Такое мнение ранее высказывал бывший глава Государственного департамента страны Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли. Обозреватель Le Temps Стефан Бюсар пишет, что Энтони Блинкен представил в СПЧ совсем другой «образ» Вашингтона, который свидетельствует о «развороте курса». На период 2022—2024 годов Америка готова выдвинуть свою кандидатуру в состав Совета.

Выступление Блинкена на 46-й сессии СПЧ также запомнилась всем резким диалогом между ним и Сергеем Лавровым.

«Тогда как госсекретарь США вновь озвучил в адрес российского правительства призыв немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального и несколько сотен других граждан России, попавших под стражу за реализацию своих фундаментальных прав, российский министр иностранных дел высказался в менее дипломатичном ключе», — полагает Бюсар.

Лавров обратил внимание, что страна, которая уже много лет «поучает» другие государства в самых разных сферах, не может принять альтернативную точку зрения. В момент, когда мировым державам стоит объединить усилия в борьбе против общего врага (пандемии коронавируса), западные геополитические игроки предпочитают следовать агрессивной политике и даже вводить санкции против российских чиновников.

«Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств», — подчеркнул глава МИД РФ.

Если осенью 2021 года американцы изберутся в состав Совета по правам человека, они «вступят в противостояние в рамках новой конфигурации этого органа, при которой даже само представление о сути прав человека, по всей видимости, у обеих сторон очень разное», делает вывод Стефан Бюсар.