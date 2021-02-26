Корнилов: критики РФ обвинили правозащитников из AI в «прокремлевском» решении

Решение правозащитной организации Amnesty International лишить российского блогера Алексея Навального статуса «узника совести» вызвало у западных критиков Москвы форменную истерику.

Решение правозащитной организации Amnesty International лишить российского блогера Алексея Навального статуса «узника совести» вызвало у западных критиков Москвы форменную истерику.

О этом в статье для RT пишет публицист и политолог Владимир Корнилов, отмечая, что отдельные западные СМИ дошли до обвинений в адрес старейшей правозащитной организации в том, что та поддалась «давлению Кремля».

Например, издание The Times приводит заявление анонимного источника из Amnesty International, рассказавшего в интервью «Медиазоне», что кампанию «дискредитации» Навального в разных странах проводили «люди с RT».

При этом собственный корреспондент The Times в Москве Марк Беннеттс добавляет, что RT – это средство массовой информации, которое «финансируется Кремлем».

«Эх, Марк, а где же единые стандарты журналистики? Ну согласитесь, раз уж вы указываете, что RT "финансируется Кремлем", то надо же напомнить своим читателям о том, что "Медиазона" финансируется британским Форин Офис, — интересуется Корнилов. — Хотя о чем это я — как можно напоминать о том, что от британских читателей попросту решили скрыть?!».

Также, сообщает политолог, акцент на «людях из RT», якобы стоявших за «дискредитацией» Навального, делает и главный критик России в Великобритании Эдвард Лукас.

Британец в своей колонке нехотя признает, что информация о расистских высказываниях и роликах, которые Навальный позволял себе в юности, является правдой. Но он тут же уточняет, что «энергичную кампанию в социальных медиа проспонсировал Кремль». А значит, делает вывод Лукас, раз правду о расистском прошлом Навального «спонсировал Кремль», эта правда меняет свою окраску и становится какой-то «неправильной».

«Лукас, пытаясь оправдать Навального, говорит, что даже Нельсон Мандела не подпадал под критерии узника совести, поскольку призывал к насилию, — напоминает Корнилов. — Ох, и на опасную же стезю вступил британский кремленолог!».

Ранее, по его словам, подобное сравнение позволил себе другой «заядлый друг России» — Майкл Макфол. Но ему тут же прилетела жесткая «обратка» от членов движения BLM (Black Lives Matter – «Жизни черных важны»). Известный теоретик движения BLM Террелл Старр прямо обвинил Навального в расизме и добавил в адрес Макфола:

«Если ты сравниваешь Навального с Нельсоном Манделой и Мартином Лютером Кингом, тебе действительно нужно удалить свой Twitter-аккаунт».

Теперь, по словам Владимира Корнилова, Беннеттс и Лукас, видимо, заявят, что Кремль «проспонсировал» и эту капанию, да вот только Террелл Старр официально числится экспертом Атлантического совета. Получается, что Кремль купил и эту структуру?!