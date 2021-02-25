Евросоюз принял решение на год продлить санкции против Белоруссии

Санкции Евросоюза против Белоруссии будут продлены еще на год. О таком решении Брюсселя сообщают СМИ.

Санкции Евросоюза против Белоруссии будут продлены еще на год. О таком решении Брюсселя сообщают СМИ.

В сообщении Евросоюза указывается, что продленные санкции будут действовать до 28 февраля 2022 года.

Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер "в отношении высокопоставленных официальных лиц за репрессии, запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов Белоруссии, а также в отношении причастных к фальсификации выборов".

В санкционный список входят президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии и семь компаний.