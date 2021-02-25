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20:39   25 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Слишком много знала. За что арестовали Вангу перед смертью Сталина

Слишком много знала. За что арестовали Вангу перед смертью Сталина

Биографы и родственники знаменитой провидицы Ванги утверждают, что советская власть неоднократно пыталась заставить ясновидящую замолчать.

Но всякий раз болгарскому уникуму удавалось избежать наказания даже за самые смелые предсказания — например, о смерти главы СССР Иосифа Сталина, сообщают эксперты издания «Русская семерка».

Болгарский вопрос

Историк Владимир Бешанов пишет, что для руководства СССР Болгария была «монархо-фашистским государством» из-за настойчивого сотрудничества с Германией. В Первую мировую войну Болгария поддержала немцев, а в 1941 году страна присоединилась к пакту нацистской Германии, фашистской Италии и Японии. Спустя три года на болгарскую землю ступили советские солдаты: СССР объявил Болгарии войну.

Вскоре власть в государстве взяли коммунисты — точнее, правительство Отечественного фронта. Болгария объявила войну Германии, а местные жители с радостью встретили новую власть. Но в стране быстро начались «красные» репрессии: особенно «досталось» приграничному городу Петрич, где и проживала знаменитая «баба Ванга».

Слишком много знала. За что арестовали Вангу перед смертью Сталина

«Вредный элемент»

Долгое время ясновидящая была под защитой из-за героизма своего брата Васила. Он был партизаном и погиб мучительной смертью в фашистском плену. Тем не менее, в 1945 году Вангу арестовали как «вредный элемент», распространявший суеверия, и приговорили к расстрелу, отмечают Инна Свеченовская и Ирина Некрасова — обе исследовательницы писали биографию провидицы.

Это подтверждает и племянница Ванги, певица Красимира Стоянова. По словам родственницы, ясновидящая избежала казни из-за невнимательности пограничника, потерявшего в лесу пакет с секретными документами. Служащий уговорил командование обратиться к Ванге для поиска бумаг — к всеобщему удивлению, та указала точное местонахождение пакета.

В благодарность Вангу помиловали. Неизвестно, правда это или нет, но именно на такой версии событий настаивает племянница знаменитой болгарки.

Слишком много знала. За что арестовали Вангу перед смертью Сталина

Смерть Сталина

На этом конфронтация Ванги с руководством СССР не закончилась. Осенью 1952 года провидица рассказала, что Иосиф Сталин вскоре умрет, утверждает Софья Бенуа, автор книги «Ванга. Величайшая тайна пророчицы». Неосторожный прогноз бдительные сторонники советской власти передали в «нужное место» и гадалка была арестована.

По словам Бенуа, Ванга провела в тюрьме примерно полгода. Но в марте 1953 года Сталин действительно умер — предсказание сбылось. Из-за этого Вангу и освободили, подтверждает автор книги «Ванга – посланница внеземных цивилизаций» Вадим Пустовойтов.

При этом Пустовойтов подчеркивает, что смерть Сталина не была неожиданностью — в конце концов, вождь народов СССР скончался уже в пожилом возрасте, на 74 году жизни. При этом контактов Ванги с кем-то из ближайшего окружения Сталина не зафиксировано — о встречах с Лаврентием Берией или Никитой Хрущевым нигде не упоминается.

Подробнее о том, почему в смерти Сталина много «белых пятен» и как на самом деле погиб генералиссимус — читайте в нашей статье.

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