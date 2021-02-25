Слишком много знала. За что арестовали Вангу перед смертью Сталина

Советская власть неоднократно пыталась заставить ясновидящую замолчать.

Биографы и родственники знаменитой провидицы Ванги утверждают, что советская власть неоднократно пыталась заставить ясновидящую замолчать.

Но всякий раз болгарскому уникуму удавалось избежать наказания даже за самые смелые предсказания — например, о смерти главы СССР Иосифа Сталина, сообщают эксперты издания «Русская семерка».

Болгарский вопрос

Историк Владимир Бешанов пишет, что для руководства СССР Болгария была «монархо-фашистским государством» из-за настойчивого сотрудничества с Германией. В Первую мировую войну Болгария поддержала немцев, а в 1941 году страна присоединилась к пакту нацистской Германии, фашистской Италии и Японии. Спустя три года на болгарскую землю ступили советские солдаты: СССР объявил Болгарии войну.

Вскоре власть в государстве взяли коммунисты — точнее, правительство Отечественного фронта. Болгария объявила войну Германии, а местные жители с радостью встретили новую власть. Но в стране быстро начались «красные» репрессии: особенно «досталось» приграничному городу Петрич, где и проживала знаменитая «баба Ванга».

«Вредный элемент»

Долгое время ясновидящая была под защитой из-за героизма своего брата Васила. Он был партизаном и погиб мучительной смертью в фашистском плену. Тем не менее, в 1945 году Вангу арестовали как «вредный элемент», распространявший суеверия, и приговорили к расстрелу, отмечают Инна Свеченовская и Ирина Некрасова — обе исследовательницы писали биографию провидицы.

Это подтверждает и племянница Ванги, певица Красимира Стоянова. По словам родственницы, ясновидящая избежала казни из-за невнимательности пограничника, потерявшего в лесу пакет с секретными документами. Служащий уговорил командование обратиться к Ванге для поиска бумаг — к всеобщему удивлению, та указала точное местонахождение пакета.

В благодарность Вангу помиловали. Неизвестно, правда это или нет, но именно на такой версии событий настаивает племянница знаменитой болгарки.

Смерть Сталина

На этом конфронтация Ванги с руководством СССР не закончилась. Осенью 1952 года провидица рассказала, что Иосиф Сталин вскоре умрет, утверждает Софья Бенуа, автор книги «Ванга. Величайшая тайна пророчицы». Неосторожный прогноз бдительные сторонники советской власти передали в «нужное место» и гадалка была арестована.

По словам Бенуа, Ванга провела в тюрьме примерно полгода. Но в марте 1953 года Сталин действительно умер — предсказание сбылось. Из-за этого Вангу и освободили, подтверждает автор книги «Ванга – посланница внеземных цивилизаций» Вадим Пустовойтов.

При этом Пустовойтов подчеркивает, что смерть Сталина не была неожиданностью — в конце концов, вождь народов СССР скончался уже в пожилом возрасте, на 74 году жизни. При этом контактов Ванги с кем-то из ближайшего окружения Сталина не зафиксировано — о встречах с Лаврентием Берией или Никитой Хрущевым нигде не упоминается.

Подробнее о том, почему в смерти Сталина много «белых пятен» и как на самом деле погиб генералиссимус — читайте в нашей статье.