Военный эксперт раскрыл планы США по расширению влияния в Африке

США хотят помешать России наладить контакты с властями Судана, поэтому расширяют влияние в африканском регионе. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

США хотят помешать России наладить контакты с властями Судана, поэтому расширяют влияние в африканском регионе. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Как стало известно, американский скоростной экспедиционный транспорт USNS Carson City бросил якорь у берегов Судана в Красном море.

По словам Рожина, экспансия Соединенных Штатов в Африке начала расширяться на Судан именно сейчас, поскольку Россия пытается наладить контакт с властями страны и закрепиться в регионе.

"Вашингтон накачивает различными ресурсами окружающие Москву государства, намеренно оспаривая сферу влияния РФ", — сказал эксперт.

Борис Рожин подчеркнул, что Хартум не станет разрушать договоренности, которые были подписаны с Москвой. Однако это не исключает того факта, что США продолжат вести антироссийскую политику для разрыва партнерских отношений РФ и Судана, пишет Федеральное агентство новостей.