Чувашский суд приговорил убийцу спасителя нескольких девушек к 18 годам колонии

Чувашский суд вынес приговор мужчине, виновному в убийстве человека в связи с выполнением им общественного долга. Подсудимый проведет 18 лет в колонии строгого режима.

Чувашский суд вынес приговор мужчине, виновному в убийстве человека в связи с выполнением им общественного долга. Подсудимый проведет 18 лет в колонии строгого режима.

Прокуратура Чувашии сообщила о вынесении приговора убийце, зарезавшему мужчину, который решил заступиться за девушек. Подсудимый получил срок в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Житель Чебоксар, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к девушкам, которых встретил на улице, бросать в них бутылки и выражаться нецензурной бранью. После этого злоумышленник стал преследовать одну из потенциальных жертв, но на помощь к девушке пришел другой мужчина — случайный прохожий. Он попытался остановить нападавшего.

Затем подсудимый нанес ему несколько ударов ножом и попытался скрыться, но был остановлен очевидцем, на жизнь которого также покушался.

Суд признал мужчину виновным в убийстве человека в связи с выполнением им общественного долга и покушении на убийство двух человек в связи с выполнением ими общественного долга.

Вдове погибшего вручена ведомственная награда СКР — медаль "Доблесть и отвага".