Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:46   25 Февраля 2021
Общество

Отрицавшего холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ

Отрицавшего холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ

Профессора Владимира Матвеева, ранее выступавшего с отрицанием холокоста, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ).

Матвеев больше не является сотрудником вуза, говорится в сообщении пресс-службы университета. Обстоятельства выступления профессора должна была рассмотреть комиссия по этике СПбГЭУ в январе. Заседание пришлось перенести на февраль в связи с госпитализацией ученого, пишет ТАСС.

Матвеев провел семинар для заместителей директоров школ Ленинградской области накануне Дня памяти жертв Холокоста. Профессор заявил, что трагедия является мифом, жертвы – преступниками, а печи Освенцима предназначались для дезинфекции. Главный раввин Северной столицы Менахем Певзнер назвал недопустимым, что человек с такими взглядами работает в вузе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#увольнение #профессор #холокост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров