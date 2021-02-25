Отрицавшего холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ

Профессора Владимира Матвеева, ранее выступавшего с отрицанием холокоста, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ).

Профессора Владимира Матвеева, ранее выступавшего с отрицанием холокоста, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ).

Матвеев больше не является сотрудником вуза, говорится в сообщении пресс-службы университета. Обстоятельства выступления профессора должна была рассмотреть комиссия по этике СПбГЭУ в январе. Заседание пришлось перенести на февраль в связи с госпитализацией ученого, пишет ТАСС.

Матвеев провел семинар для заместителей директоров школ Ленинградской области накануне Дня памяти жертв Холокоста. Профессор заявил, что трагедия является мифом, жертвы – преступниками, а печи Освенцима предназначались для дезинфекции. Главный раввин Северной столицы Менахем Певзнер назвал недопустимым, что человек с такими взглядами работает в вузе.