НЕФАЗ представил новый флагман городского транспорта

Им станет экологичный НЕФАЗ-5299-40-57.

Новая модель экологичного автобуса НЕФАЗ-5299–40–57 появилась в линейке городских низкопольных автобусов на сжиженном природном газе. Одним из первых такой общественный транспорт начал делать отечественный «КАМАЗ». Премьерный показ новинки состоялся еще в 2019 году на международной выставке коммерческого транспорта «Комтранс».

Транспортные компании Республики Коми, Челябинской области и Санкт-Петербурга уже проявили особенный интерес к этой модели. Сейчас инженеры готовятся передать автобус в тестовую эксплуатацию в Северную столицу. Только после этого начнется серийное производство НЕФАЗ-5299–40–57.

От своей базовой модели новая модификация переняла все основные преимущества: просторную накопительную площадку, низкий уровень пола, а также увеличенный проем средней двери. К тому же въезд в салон оснащен механической аппарелью, с помощью которой в автобус смогут без труда попасть пассажиры на инвалидных колясках.

Главной особенностью экологичной разработки является система хранения топлива — метана. Криобак вместимостью 350 литров расположен в хвостовой части автобуса. Технологии позволяют хранить газ при температуре минус 160 градусов. При этом температура на улице абсолютно неважна. Большой объем криобака позволит автобусу иметь запас хода примерно на 300 километров.