Американка обнаружила на теле дочери 25 укусов после детского сада

Руководство детского сада в Аризоне ответит в суде за покусанного годовалого ребенка. Гражданка США Элис М. забрала свою дочь и обнаружила на ней 25 следов от укусов.

Руководство детского сада в Аризоне ответит в суде за покусанного годовалого ребенка. Гражданка США Элис М. забрала свою дочь и обнаружила на ней 25 следов от укусов.

Женщина увидела повреждения на малышке, придя с ней домой. Мама принялась переодевать дочь и обратила внимание на то, что все тело 15-месячной девочки было буквально искусано, сообщает Mirror.

Потрясенная Элис тут же заявила о случившемся в полицию и министерство здравоохранения США. Теперь компетентные органы проверят детское учреждение в связи с подозрениями в халатности.

Заметив красные пятна на спине дочери, мама сперва не поняла, откуда они взялись. А когда разглядела их получше, то была шокирована. По словам американки, вблизи было ясно видно, что на маленькой Розалин остались следы именно от человеческих зубов.

"Это сводит с ума. Я чувствую злость и печаль одновременно", — заявила мама малышки.

По словам раздосадованной матери, каждый родитель всегда хочет защитить своих детей. Когда же этого не происходит или случается то, что не зависит напрямую от опекунов, это всегда заставляет расстраиваться и сильно переживать из-за невыполненных обязательств перед беззащитным ребенком. Так и Элис, помимо шока и отчаяния, испытала мощное чувство вины.

"У меня такое чувство, что я оставила ее с кем-то, кто совсем не заботился о ней", — призналась мама Розалин.

По информации сотрудников полиции, следы, которые были обнаружены на теле девочки, оставлены другим ребенком. В настоящий момент доследственная проверка идет полным ходом, однако задержаний и арестов пока произведено не было.

Впрочем, официальных комментариев тоже пока нет. Администрация дошкольного учреждения заявила, что в настоящий момент идет разбирательство, мер в отношении своих сотрудников она предпринимать не будет. Департамент здравоохранения и вовсе отказался как-либо высказываться по этому поводу до тех пор, пока идут следственные действия.

Ключевой претензией к работникам детского сада является то, что такое количество укусов можно было нанести только в течение достаточно продолжительного времени. Значит, все это время никто из нянечек не обращал внимания на крики и не вмешивался в происходящее. Также не исключено, что, когда Розалин с ее обидчиком осталась наедине, воспитатели по каким-то причинам не смогли прийти малышке на помощь.