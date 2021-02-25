19:29 25 Февраля 2021Армия
МО РФ опровергло применение "Искандеров" в карабахском конфликте
Министерство обороны России отрицает применение ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта, произошедшего в Нагорном Карабахе.
Министерство обороны России отрицает применение ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта, произошедшего в Нагорном Карабахе.
Об этом заявили в российском минобороны средствам массовой информации. Ни один комплекс не был использован в это время. Сведения подтверждаются, в том числе, и системой объективного контроля.
Во время карабахского конфликта ракеты и комплектующие были в расположении военных складов Армении, уточнили в российском ведомстве. В министерстве также акцентировали внимание, что удивлены словами премьер-министра Никола Пашиняна, якобы "Искандеры" были задействованы в Нагорном Карабахе, а ракеты были боеспособны только на 10%.