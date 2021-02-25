Заседание парламента Армении провалилось из-за отсутствия депутатов от власти

Внеочередное заседание парламента Армении, которое собиралось для обсуждения внутриполитической ситуации в стране, было сорвано из-за отсутствия депутатов от правящего блока.

Внеочередное заседание парламента Армении, которое собиралось для обсуждения внутриполитической ситуации в стране, было сорвано из-за отсутствия депутатов от правящего блока.

Оппозиция ранее сообщила, что направляет делегацию в президентский дворец для обсуждения с президентом Армении Арменом Саркисяном внутриполитической ситуации и отмены военного положения. Однако встреча была сорвана из-за игнорирования заседания со стороны депутатов от правящего блока "Мой шаг".

"Как и мы ожидали, депутаты от власти не приняли участие в заседании Совета парламента, который должен был решить повестку внеочередного заседания. Оно, как и мы ожидали, провалилось", — сообщила депутат Ивета Тоноян на протестной акции у здания законодательного органа республики.

Тоноян также призвала президента не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Она отметила, что вооруженные силы страны должны продолжить защищать интересы народа.