Прилепин и Багдасаров считают, что Россия должна изменить свою внешнюю политику

Российский писатель Захар Прилепин и политолог Семен Багдасаров обсудили в эфире телеканала «Россия 1» внешнеполитическую ситуацию, взглянув на вопрос с разных сторон.

Российский писатель Захар Прилепин и политолог Семен Багдасаров обсудили в эфире телеканала «Россия 1» внешнеполитическую ситуацию, взглянув на вопрос с разных сторон.

«Есть одна неизменная константа, которая присутствует в Европе, несмотря на модерн, постмодерн, мигрантов, правых и левых. Константа эта – плохая Россия. Россия как зло», — заявил Прилепин.

По его словам, в Европе антироссийские настроения постоянно накачивают искусственно, и эта накачка имеет реальную экономическую подпитку, при этом во многих странах за ней дополнительно стоят армейские ресурсы.

При этом Прилепин подчеркнул, что нет никакого внутреннего конфликта, якобы разрушающего Европу изнутри. Европа, по его словам, находится в состоянии постоянного непрекращающегося конфликта с Россией.

В то же время, Семен Багдасаров, высказал мнение, что нормандский переговорный формат и Минские соглашения используются в качестве дымовой завесы.

«В месте противостояния есть некие силы, которые оснащаются дополнительными средствами вооружения для ведения локальной войны. Они открыто готовятся к вторжению на Донбасс и захвату Донецка и Луганска. Это очень опасная тенденция, один рывок, и мы окажемся в очень тяжелой ситуации», — предостерегает политолог.

По его словам, необходимо решать вопрос с перевооружением Луганской и Донецкой народных республик, так как, судя по последним войнам, военные действия в Донбассе уже не будут вестись также, как в 2014 и 2015 годах. Нынешние войны носят совсем другой характер и необходимо открыто и мощно перевооружать республики Донбасса, но как это сделать, не признав их независимость?

В заключение беседы Багдасаров описал ситуацию одним словом: «прижало», подчеркнул эксперт.