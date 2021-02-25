Лидер ФРГ считает, что в сложный период обрывать связи с Россией нельзя

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать связи с РФ. Он заявил об этом в ходе виртуальной конференции Восточного комитета германской экономики.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не обрывать связи с РФ. Он заявил об этом в ходе виртуальной конференции Восточного комитета германской экономики.

Штайнмайер обратил внимание на тот факт, что и Запад, и Россия вместе несут ответственность за поддержание мира в Европе.

"В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, что не оборвались все связи", — рассказал президент ФРГ.

Он открыто заявил, что отношения РФ и ФРГ переживают кризисный период, но есть "будущее после него". И обе стороны несут ответственность за обеспечение мирной обстановки на огромном пространстве.