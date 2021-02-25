Бюст рэпера Моргенштерна за полмиллиона рублей украли из Петербургского магазина
Неизвестный в капюшоне и маске отвлек продавщицу и выбежал из магазина в обнимку с бронзовым бюстом популярного рэп-исполнителя Моргенштерна.
Знаменитый блогер Илья Плавник менее недели назад увековечил в бронзе своего кумира. Скульптура за полмиллиона рублей была размещена в магазине "Мамкупи" на Кирочной улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленник отвлек продавщицу просьбой об определенном товаре, а когда девушка ушла на склад, быстро схватил бронзовый бюст и выбежал на улицу.
Видео с преступлением быстро разлетелось по Сети. Но блогер не стремится писать заявление о краже, припоминая предыдущий случай, когда заявление в полицию якобы ничем не закончилось.
"Мы не хотим подавать заявление, для нас это супер напряжно и потеря рабочего времени. Если Илья захочет — он напишет", — прокомментировала в соцсети хозяйка магазина Дарья Зарыковская.