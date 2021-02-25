Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:13   25 Февраля 2021
Происшествия

Бюст рэпера Моргенштерна за полмиллиона рублей украли из Петербургского магазина

Бюст рэпера Моргенштерна за полмиллиона рублей украли из Петербургского магазина

Неизвестный в капюшоне и маске отвлек продавщицу и выбежал из магазина в обнимку с бронзовым бюстом популярного рэп-исполнителя Моргенштерна.

Знаменитый блогер Илья Плавник менее недели назад увековечил в бронзе своего кумира. Скульптура за полмиллиона рублей была размещена в магазине "Мамкупи" на Кирочной улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленник отвлек продавщицу просьбой об определенном товаре, а когда девушка ушла на склад, быстро схватил бронзовый бюст и выбежал на улицу.

Видео с преступлением быстро разлетелось по Сети. Но блогер не стремится писать заявление о краже, припоминая предыдущий случай, когда заявление в полицию якобы ничем не закончилось.

"Мы не хотим подавать заявление, для нас это супер напряжно и потеря рабочего времени. Если Илья захочет — он напишет", — прокомментировала в соцсети хозяйка магазина Дарья Зарыковская.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#санкт-петербург #кража #Моргенштерн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров