Бюст рэпера Моргенштерна за полмиллиона рублей украли из Петербургского магазина

Неизвестный в капюшоне и маске отвлек продавщицу и выбежал из магазина в обнимку с бронзовым бюстом популярного рэп-исполнителя Моргенштерна.

Неизвестный в капюшоне и маске отвлек продавщицу и выбежал из магазина в обнимку с бронзовым бюстом популярного рэп-исполнителя Моргенштерна.

Знаменитый блогер Илья Плавник менее недели назад увековечил в бронзе своего кумира. Скульптура за полмиллиона рублей была размещена в магазине "Мамкупи" на Кирочной улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленник отвлек продавщицу просьбой об определенном товаре, а когда девушка ушла на склад, быстро схватил бронзовый бюст и выбежал на улицу.

Видео с преступлением быстро разлетелось по Сети. Но блогер не стремится писать заявление о краже, припоминая предыдущий случай, когда заявление в полицию якобы ничем не закончилось.