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19:10   25 Февраля 2021
Политика

Премьер Армении Пашинян позвонил Владимиру Путину

Премьер Армении Пашинян позвонил Владимиру Путину

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Согласно полученным данным, глава Правительства Армении позвонил президенту Российской Федерации, чтобы обсудить кризисную ситуацию в республике.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин призвал стороны армянского кризиса к сдержанности, а также высказался за сохранение порядка в стране.

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