Премьер Армении Пашинян позвонил Владимиру Путину

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Согласно полученным данным, глава Правительства Армении позвонил президенту Российской Федерации, чтобы обсудить кризисную ситуацию в республике.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин призвал стороны армянского кризиса к сдержанности, а также высказался за сохранение порядка в стране.