19:10 25 Февраля 2021Политика
Премьер Армении Пашинян позвонил Владимиру Путину
Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Согласно полученным данным, глава Правительства Армении позвонил президенту Российской Федерации, чтобы обсудить кризисную ситуацию в республике.
По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин призвал стороны армянского кризиса к сдержанности, а также высказался за сохранение порядка в стране.