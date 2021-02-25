«Сильная Россия» взяла курс на защиту молодежи от опасностей интернета

Патриотические организации обсудили, как защитить молодых людей от криминальных субкультур, наркотиков и спецслужб Запада.

Общероссийское движение «Сильная Россия» при поддержке Общероссийской организации «Офицеры России» и Координационного совета некоммерческих организаций России 25 февраля провело восьмой ежегодный Форум «Национальная безопасность России» по теме «Профилактика правонарушений в молодежной среде».

Задачей форума было привлечь внимание общества и государства к вопросам профилактики правонарушений в молодежной среде, а также обсудить формы и методы работы с молодежью, в том числе по линии вовлечения в социально полезную деятельность и патриотического воспитания.

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой отметил необходимость создания единой системы профилактики правонарушений в молодежной среде.

«Против молодежи в интернете сегодня работают десятки западных спецслужб, цель которых – оторвать ее от старшего поколения, превратить в “овощей”, чтобы можно было легко манипулировать. Наши дети, наша молодежь нуждается в защите, поэтому нам необходимо искать новые, эффективные пути решения этой проблемы, и эта работа должна быть непрерывной и постоянной», — сказал Липовой.

Помимо западных спецслужб, спикеры мероприятия отметили опасность криминальных субкультур и наркотиков для молодых людей. По итогам Форума «Национальная безопасность России» будет составлена резолюция, которая будет направлена в органы власти, профильные НКО и СМИ, доведена до экспертного сообщества.