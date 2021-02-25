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19:07   25 Февраля 2021
Россия

«Сильная Россия» взяла курс на защиту молодежи от опасностей интернета

«Сильная Россия» взяла курс на защиту молодежи от опасностей интернета

Общероссийское движение «Сильная Россия» при поддержке Общероссийской организации «Офицеры России» и Координационного совета некоммерческих организаций России 25 февраля провело восьмой ежегодный Форум «Национальная безопасность России» по теме «Профилактика правонарушений в молодежной среде».

Задачей форума было привлечь внимание общества и государства к вопросам профилактики правонарушений в молодежной среде, а также обсудить формы и методы работы с молодежью, в том числе по линии вовлечения в социально полезную деятельность и патриотического воспитания.

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой отметил необходимость создания единой системы профилактики правонарушений в молодежной среде.

«Против молодежи в интернете сегодня работают десятки западных спецслужб, цель которых – оторвать ее от старшего поколения, превратить в “овощей”, чтобы можно было легко манипулировать. Наши дети, наша молодежь нуждается в защите, поэтому нам необходимо искать новые, эффективные пути решения этой проблемы, и эта работа должна быть непрерывной и постоянной», — сказал Липовой.

Помимо западных спецслужб, спикеры мероприятия отметили опасность криминальных субкультур и наркотиков для молодых людей. По итогам Форума «Национальная безопасность России» будет составлена резолюция, которая будет направлена в органы власти, профильные НКО и СМИ, доведена до экспертного сообщества.

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#офицеры россии #сильная россия

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