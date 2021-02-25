Владельцы крупного стройхолдинга ПТК-30 пойдут под суд по статье о мошенничестве

Руководители строительной компании из Новосибирска в течение нескольких лет обманывали дольщиков. Общий ущерб составил 730 миллионов рублей.

Руководители строительной компании из Новосибирска в течение нескольких лет обманывали дольщиков. Общий ущерб составил 730 миллионов рублей.

В Новосибирской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя и его сына. Чета являлась руководителями крупной строительной компании. В ходе следствия было установлено, что с января 2015 года по декабрь 2017 отец и сын активно рекламировали предстоящее возведение нескольких многоэтажных жилых домов в Заельцевском районе Новосибирска.

Заключая с потенциальными покупателями недвижимости договоры в сфере долевого строительства и соглашения о беспроцентных займах, руководители строительной организации собрали с дольщиков более 313 млн рублей. Следствие считает, что обвиняемые изначально и не планировали возводить дома.

Те же лица в период с февраля 2014 по август 2017 года возвели пять многоквартирных домов — в Ленинском и Октябрьском районах Новосибирска. Для их строительства использовались деньги банка, полученные под залог. В итоге дома были сданы, но с банком руководители организации не рассчитались, из-за чего 200 покупателей квартир не имеют возможности зарегистрировать право собственности на недвижимость. Их финансовые потери составляют более 420 млн рублей.

Общий ущерб по уголовному делу составляет 730 миллионов рублей. Старший из руководителей организации находится под подпиской о невыезде, его сын получил запрет на определенные действия.