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18:51   25 Февраля 2021
Общество

Назван метод улучшения самочувствия при резких перепадах температуры

Назван метод улучшения самочувствия при резких перепадах температуры

Резкий скачок температуры и атмосферного давления может вызвать ухудшение самочувствия. Пережить температурные качели и "барическую пилу" поможет правильное питание.

Врачи и диетологи рекомендуют употреблять в такие периоды больше рыбы, компотов и клетчатки. Метеозависимым нужно продолжать работать, так как тонус помогает нивелировать влияние перепадов атмосферного давления.

Такие погодные скачки опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам и гипотоникам, их организм трудно адаптируется к изменениям давления. Пережить этот погодный коллапс поможет правильная диета, для каждого вида заболеваний она индивидуальна. Гипотоникам нужно пить тонизирующие напитки, гипертоникам — успокаивающие.

Врачи советуют всегда при себе иметь лекарства для нормализации давления и принимать контрастный душ. Для хорошего самочувствия важно придерживаться правильного распорядка дня, проветривать помещение и совершать короткие спокойные прогулки, пишет телеканал "360".

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#здоровье #давление #погода

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